Kaja Kallas: praegune koalitsiooni kokkupanek lõhestab ühiskonda

«On näha, kuidas praegune koalitsiooni kokkupanek lõhestab ühiskonda. Isamaa ja Keskerakond rõhuvad 99 000 valijale, kes muidu jäävad eemale, aga kui vaadata nende retoorikat, siis neil ei tundu olevad sooja ega külma EKRE valijatest, vaid peamine soov on EKREt kasutada võimuletulekuks neid vaigistades,» kirjutab Kallas.

Reformierakonna juhi sõnul ei lahenda EKRE valija muresid see, kui EKRE juhid muutuvad retoorikas malbemaks. Kallase sõnul ei ole asi vaid retoorikas, vaid sisus ja väärtustes. «Kui see tõesti juhtub, et need nüüd äkitselt muutuvad, tekitab see EKRE valijates veelgi suuremat viha, sest EKRE juhid on neid petnud. Kui seda aga ei juhtu, siis saab viha õhutamine ja valetamine osaks Eesti valitsuse igapäevasest tegevusest.»

Kallas kirjutab, et kui sünnib koalitsioon Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel, on pettunud Reformierakonna valijad, aga ka Keskerakonna ja Isamaa valijad, kes valisid neid selleks, et hoida ära viha ja vaenu võimuletulek, kuna Keskerakond kinnitas enne valimisi korduvalt, et ta nendega koostööd ei tee.

«Kui seda koalitsiooni ei tule, on endisest veelgi vihasemad EKRE valijad, kellel on justkui tekkinud õigustatud ootus valitsusse pääsemiseks,» arvab Kallas.

Kallas kirjutab, et ka varasemalt on valimiste võitja jäetud koalitsioonist kõrvale, kuid varasemalt oli see ka valimiskampaanias selgelt teada ja inimesed on saanud seda oma valikut tehes arvestada. «Praegu väitis Keskerakond enne valimisi üht, aga peale valimisi oli enne välistatud erakond esimene, kellele kõne ja ettepanek valitsuse moodustamiseks tehti. Mitte viimane valik, kui midagi muud enam üle ei jää ja tõesti tuleb oma sõnu sööma hakata, vaid esimene.»

Reformierakonnale on ette heidetud, et koostöö välistamine EKREga oli vale samm. «Me ei välistanud EKREt lihtsalt välistamise pärast, vaid sellepärast, et me ei pea õigeks ega Eestile heaks viha ja vaenu õhutamist üksteise vastu. Siin elavad venelased või mistahes muust rahvusest inimesed, kes peavad Eestit oma koduks, on sageli sama suured Eesti patrioodid, kui nö etnilised eestlased on. Meie huvi on see, et me hoiaksime kokku ja oleksime koos tugevamad väliste vastaste vastu,» selgitab Kallas.

«Me välistasime EKREga koostöö ka selle pärast, et nad propageerivad õigusriigi alustalade õõnestamist. Kohtunike poliitiline määramine, võimude lahususe lõhkumine, riigi lõhki laenamine tulevaste põlvede arvelt, pole see tulevik, mida meie Eestile näeme. Kui õigusriik ei toimi, kahandab see riigi usaldusväärsust oma kodanike ees,» kirjutab Kallas. Samamoodi kahandab tema sõnul riigi usaldusväärsust riigijuhtide valetamine.