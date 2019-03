Erakondade liikmed: EKRE võidab, Isamaa kaotab

Erakonna liikmete arvu ja erakonna toetuse vahel üldiselt ei ole väga tugevat seost. Küll aga on ajalugu näidanud, et uus erakond, mis ei suuda organisatsiooni ehitada ja liikmete arvu kasvatada vajub varjusurma. Kõigil viiel riigikokku pääsenud nö vanal erakonnal on liikmete arv mitmetes tuhandetes.

Kui vaadata liitujaid ja lahkujaid alates eelmise aast algusest, siis ainsad edukalt uusi liikmeid värbavad erakonnad on EKRE ja Keskerakond. Kõigi teiste liitujate arv jääb juba kordades maha. Aasta ja natuke rohkem kui kolme kuuga on EKREga liitunud rohkem kui tuhat inimest, Keskerakonnaga 760. See on aga üks pool.

Lahkujate pool näitab, et näiteks Keskerakonnast on täpselt samas tempos ka liikmeid lahkunud. Põhjusena tuleb meenutada mullusügisest Narva mässu, kui lühikese aja vältel lahkus erakonnas rohkem kui sada inimest.

Natuke vähem, aga siiski ligi 600 inimest on sama perioodi jooksul lahkunud ka EKREst. Kuna uusi liikmeid tuleb juurde kiiremas tempos kui vanu lahkub võib oletada, et toimub EKRE liikmeskonna vahetus. Vana Rahvaliidu inimesed lahkuvad ja uued tulevad asemele.

Nii pikemat kui ka lühemat perspektiivi vaadates on põhjust murelikem olla Isamaal. Nende liikmete arv ei vähene küll kuidagi erilisemalt kui teistel erakondadel, aga erinevalt teistest erakondadest ei taha inimesed Isamaa liikmeks astuda. Möödunud aasta algusest on nendega liitunud vaid 72 inimest, samas kui isegi Vasakparteisse on astunud sama perioodiga 92 inimest.