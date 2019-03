Galerii: loodav võimuliit lubab abistavaid meetmeid välismaalt tagasipöördunutele

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul peab nii praeguste kui ka tulevaste valitsuste laiem eesmärk olema perede majandusliku seisu parandamine, Eesti rahvastiku kasv ning sidusam ühiskond. «Viimastel aastatel on nii sündimus kui ka Eestisse tagasipöördunud inimeste arv näidanud positiivset tendentsi. Selles on kahtlemata oluline osa olnud laste- ja peretoetuste tõstmisel, mida tuleb jätkata,» rõhutas Keskerakonna esimees. Samuti soovitakse Ratase sõnul lasterikastele ja noortele peredele oma kodu soetamiseks tagada laenu riigi käendusel, ilma kohustusliku omafinantseeringuta.

Läbirääkimistel osalev Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles, et perede majanduslik heaolu ja turvatunne on Eesti jaoks võtmetähtsusega küsimused, mis suurendavad sündimust ja lasterikaste perede arvu. «Isamaa on veendunud, et demograafia on meie riigi suurimaid väljakutseid, millega uus valitsuskoalitsioon hakkab pühendunult tegelema. Lepiti ka kokku, et rahvastiku küsimustega, sealhulgas eestlaste kodumaale naasmisega hakatakse tegelema valitsuse tasemel,» ütles Sibul.