Yana Toom: Keskerakonna juhatuse viimane hääletus näitab, et vene tiib ongi olemas

Yana Toom möönis «Ringvaates», et Keskerakonnas on seoses EKRE-ga vastuolud tõepoolest olemas. «Te teate ju ise, et meil on teatud vastuolud seoses selle EKRE-ga. Ja tegelikult see hääletus, mis meil oli viimane kord juhatuses, see oli ju etniline hääletus, mida varem pole kunagi olnud,» tõdes Toom.