Keskerakond, EKRE ja Isamaa: kõrgharidus jääb tasuta ning kehtestatakse doktorandi palk

«Teaduse poole pealt leppisime kokku selles, et loomulikult liikumine ühe protsendi suunas on vähim, see on ainuvõimalus. Me tahame ka seda toetada, et erasektor tõstaks oma investeeringuid teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusse kahe protsendi osas. Meie jaoks on hästi oluline, et me liiguksime edasi erinevate rahvusvaheliste koostööprojektidega,» ütles Ratas.