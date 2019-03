EKRE valimislubadus abortide teemal tõsteti arutelude laualt maha

Helme sõnul oli eile võimuliidu konsultatsioonidel abortide teemal eile väga põhimõtteline arutelu. «Ja ma tahan rõhutada, et me ei räägi siin mingisuguses negatiivses võtmes millegi keelamisest, ära lõpetamisest. Me räägime selgelt positiivses võtmes sellest, et kui mõni inimene on sattunud kas siis psühholoogiliselt või majanduslikult kriitilisse olukorda, siis talle minnakse appi, et ta saaks teha elujaatava otsuse,» selgitas Helme.