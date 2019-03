Ain Lutsepp astus Vabaerakonnast välja

Vabaerakond püssi põõsasse ei viska

Pärast riigikogu valimisi kogunenud Vabaerakonna juhatus tänas erakonnale truuks jäänud valijaid ning lubab tähelepanu all hoida Eesti elu-oli ka riigikogu välise erakonnana, jälgida tähelepanelikult, kuidas teostatakse võimu ja vajadusel sekkuda.

«Täname kõiki oma valijaid ja kinnitame, et jätkame tegevust,» kinnitas Vabaerakonna esimees Kaul Nurm.

Nurm möönis, et pärast valimisi on Eesti tipp-poliitikas näha, et suurtel erakondadel on peamiseks eesmärgiks võim. «Leiame, et võimu tuleb teostada kõikide kodanike hüvanguks, mitte üksnes silmas pidades oma valijate huve. Seda tuleb neile pidevalt meelde tuletada,» sõnas Nurm.

Erakonna juhatus nentis, et erakond peab valimistulemuste valguses seadma uued sihid. «Vabaerakond vajab uuenduskuuri. Meil on sisukas programm terve Eesti heaks, mille teoks tegemisel peab töö jätkuma.»

Vabaerakonna Esinduskogu koguneb juba 30. märtsil, et teha valimistest ja selle tulemustest kokkuvõte ja panna paika tööplaanid tulevikuks.