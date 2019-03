EKRE kaasamine valitsusse põhjustab Jüri Ratasele peavalu

Tänaseks on selge, et ajakirjanik Tim Sebastianile antud intervjuu puhul antud selgituses ei rääkinud Martin Helme õigust. Mitut EKRE seisukohta reljeefses vormis (vaata kõrvallugu) esitanud Helme väitis, et andis selle usutluse vahetult pärast valimisi, kui EKRE veel ei osalenud koalitsioonikõnelustel. Valimised toimusid 3. märtsil, intervjuu on tehtud 11. märtsil kell 11–11.35. Sündmuste turbulentset arengut arvestades pole «vahetult pärast valimisi» kindlasti õige – vaielda võib muidugi selle üle, mis hetke asjaosalised ise läbirääkimiste alguseks peavad. Ajakirjanduse andmetel sündis otsus KE-EKRE-Isamaa koalitsiooni asjus juba valimisööl. Ent nii või teisiti pole usutav, et asjade seis 11. märtsil Martin Helmele teadmata oli. Ja lõpuks: miks peakski põhimõttelised seisukohad muutuma?