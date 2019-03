Jüri Ratas: «See küsimus on juba eos vale»

Martin Helme ütles Deutsche Wellele muu hulgas ka seda, et nemad, st EKRE on peavool. Kes olete siis veel teie, pidades läbirääkimisi EKRE ja Isamaaga?

Peavool on Eestimaa, Eesti elanikud ja nende arvamus. See on väljendatud valimistel, mille kaudu sai riigikokku viis erakonda. Küsimus on nüüd selles, missugune koalitsioon neist viiest formuleerub. Olgu Jüri Ratas ja Keskerakond on opositsioonis või opositsioonis, selge on, et meie seisame jätkuvalt Eesti välispoliitika eest, kuulumise eest Euroopa Liitu ja NATO-sse.

Helme ütles ka, et tema tahaks elada Eestis, kus elavad ainult eestlased. Mismoodi hakkate teie kommunikeerima sõnumit «Eesti eestlastele»?

Eesti elanikkonna moodustavad väga paljud rahvused. Meie ülesanne on tagada, et Eestis valitseks tasakaal, märkamine, solidaarsus ja sidusus.

Ma näen juba mitme päeva jooksul teie ebamugavust küsimustele vastamisel. Kuidas te ise sellega toime saate, olles muutunud Saulusest Pauluseks?

Ma ei tunne end ebamugavalt, sest ma lähtun nendest põhimõtetest, millest ma olen kogu aeg lähtunud: kedagi ei saa kõrvale jätta, me peame ehitama ühiskonda, mis on solidaarne, sidus, kus ei ole hirmutamist ja äärmustesse minekut.

Poliitžargooni kasutades võiks öelda, et teist on saanud Isamaa ja EKRE puudel. Kuidas te end tunnete selles rollis?

Teil on õigus hinnangut anda. Hinnangu saab anda tulevasele koalitsioonilepingule, kui see sünnib. Tuleks anda aega, et need läbirääkimised saaksid lõppeda. Keskerakond ei tagane mitte mingil juhul oma valijatele antud lubadustest. Oleme oma liikmetele lubanud seista oma seisukohtade ja solidaarse ühiskonna eest. Minu meelest on see oluline.

Paljud inimesed, kes hakkasid teist lugu pidama teie teisel peaministriaastal, on teis pettunud. Mida on teil öelda neile ja Keskerakonna valijatele, kes teile selleks mandaati ei andnud, et läheksite võimuliitu kahe padukonservatiivse erakonnaga?

Ega valimistel ei ütle ju valija, kellega tuleb võimuliitu minna. Valija toetab erakonna platvormi. 130 000 inimest on andnud toetuse Keskerakonna platvormile. Sellest ma lähtun.

Läksite valimistele peaministrina, aga ei suutnud valimisi võita. Nüüd olete valmis sõlmima liitu EKRE ja Isamaaga selleks, et säilitada peaministrikoht. Mida peaks see rääkima teist kui inimesest?

Aga see küsimus on juba eos vale. Kaheksa päeva oli olukord valimiste järel üsna heitlik. Valimiste võitja on Reformierakond, ma tunnustan neid – aga keegi ei moodustanud koalitsiooni. Keegi ei jõudnudki nii kaugele, et hakata koalitsiooni moodustama. Loomulikult soovivad Keskerakonna valijad, et Keskerakond ja selle esimees oleks Eesti poliitikas aktiivne, mitte passiivne.

Sise- ja välispoliitikat ei saa lahutada: kuivõrd te mõistate, et kui juba arutletakse NATO-sse ja Euroopa Liitu kuulumise üle, siis sellel on ka sisepoliitilised tagajärjed?

Kui ühiskonnas on vaja anda neid kindlussõnumeid, et Eesti toetab jätkuvalt Euroopa Liitu ja NATO-sse kuulumist, et Eesti ei tolereeri rahvustevahelist vaenu, seisab sallivuse eest, ei tolereeri antisemitismi, siis tuleb seda anda.

Kuivõrd tõenäoliseks praegu peate, et KE-EKRE-Isamaa koalitsioon sünnib?

Ei tegele ennustamisega, aga töötan selle nimel, et Eesti saaks toimiva ja hea valitsuse, mille koalitsioonileppes on kõik Eestimaale olulised punktid.

Mismoodi te end selles valitsuses ikkagi tundma hakkate, kus domineerivad EKRE ja Isamaa?

Mina ei ole nii võimas ettenägija nagu teie oma küsimuses. Koalitsioon saab toimida ainult juhul, kui kõik osapooled suudavad oma põhimõtete eest seista ja keegi ei pea oma väärikust kaotama.

Kuivõrd taipate, et võites peaministrikoha, võite kaotada oma erakonna – see on lõhki minemas?

Kõige olulisem on see, et Eesti saab sellise valitsuse, mis viib Eesti elu edasi. Minu positsioon on loomulikult ka see, et Keskerakond ei läheks lõhki. Mul on üsna hea ülevaade sellest, mida Keskerakonna liikmed arvavad. Nad kõik on öelnud, et nad toetavad seda suunda – vaadata, kuhu koalitsiooniläbirääkimised välja jõuavad.

Mida te saate teha ära vene valija jaoks selles koalitsioonis?

Anda head eesti keele õpet ja mitte panna päeva pealt kinni vene koole. See oluline venekeelsele elanikkonnale, keda on 25 protsenti.

Kui te praegu hommikul peeglisse vaatate, keda te näete?