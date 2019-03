Kõlvart: erakonna püsimine on tähtsam kui olemine opositsioonis

Kõlvart rääkis «Esimeses stuudios», et ka püüd erakonda säilitada on väärtus, isegi kui on tekkinud kriis.

«Tõepoolest on tekkinud kriis – nii ühiskonnas kui ka erakonnas. Ja ma arvan, et sellises olukorras minu peamine eesmärk on teha kõik selleks, et erakond säiliks, sest ainult suur ja tugev poliitiline jõud suudab kaitsta valijaid,» sõnas saatekülaline.