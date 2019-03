Ruuben Kaalep saates «Otse Postimehest»: rassism on minu jaoks sisutühi sõimusõna

Postimees on avaldanud teie kirjutise «Inimsuse dogma», milles asetate rahvuse kõrgemale inimsusest. Inimsust nimetate dogmaks, mis peaks meile kui loodusrahvale võõras olema. Ütlete, et inimsus on õõnes ja kahepalgeline religioon.

Ma ei aseta rahvust inimsusest kõrgemale, ma sean nad mõlemad konteksti. On identiteetide hierarhia. Identiteedid lähtuvad üksikisikust, perekonnast, hõimust, rahvusest, tsivilisatsioonist ja liigist – liik on ainult üks paljudest identiteetidest. Lääne globalistlik inimõiguste ideoloogia pigem üritab dogmaatiliselt seada inimsust – inimest kui liigi ja kui üksikisiku identiteeti – ainsateks tähelepanu väärivateks identiteedikihtideks. Seal vahel on aga palju asju, mis on väärtuslikud.

Palun, defineerige inimsus.

Kas me mõtleme identifitseerimist liigina või sedasama lääne ideoloogiat?

Ma jätaksin teile vabad käed, sest tegelikult ma näen ka palju muid defineerimisvõimalusi.

Konkreetne kontekst, kus me tunneme ühtsust oma liigiga – meie kui inimesed vastandatuna näiteks loomadele – seisneb selles, et inimestel on asju, mis on kõigile rahvastele ja rassidele ühised. Näiteks võimalus kasutada keelt. Aga sellest ei tulene kuidagi, et me peaks tundma end kuidagi lähedasemana inimesega teiselt poolt maakera – kui näiteks oma koduloomaga.

Te ütletegi: «Mulle eestlasena täiesti loomulik tunda oluliselt suuremat lähedust oma koeraga kui neegri või lõunaameeriklasega.» Palun, defineerige, mida tähendab selles kontekstis olla eestlane.

Eestlased on loodusrahvas. Meie jaoks on sellised arbitraarsed jooned nagu liigiidentiteet - või see idee, et inimõigused on ühele liigile kaasa sündinud – maailmavaatelt võõrad. Meie pigem tunneme end pigem kui hõimu, kelle jaoks elu on tervik.

Kes on see meie, kelle nimel te kõnelete?

Ma räägin muidugi enda eest. Ma räägin sellest, kuidas ma tunnetan eestlaste kui hõimu sidet maailma ja loodusega.

Ütlete: pole juhus, et Nürnbergis mõisteti sõja kaotajad süüdi just «inimsusevastaste» kuritegude pärast. Mida peaks siin jutumärkidest järeldama?

Seda, et see on ideoloogiline. See, kuidas me oleme harjunud nägema Teist maailmasõda, on läbinisti ideoloogiline. Seda ei ole võimalik ajaloolasena neutraalselt vaadata. Teine maailmasõda on lääne liberaaldemokraatia jaoks justkui see põhimüüt, mis defineerib selle, mis on headus ja mis on kurjus. Kurjus ehk inimsusevastased ideoloogiad on puhta kurjuse edasiarendus. Keskajal oli saatan see puhas kurjus, «Harry Potteris» Voldemort, ja Hitlerit vaadatakse samamoodi. See on ideoloogiline, see ei ole mõistlik suhtumine ajalukku.

Sellessamas tekstis tsiteerite mitmeid mõtlejaid, nt Martin Heideggeri ja Aristotelest. Missuguseid Heideggeri teoseid olete lugenud?

«Olemine ja aeg».

Mis keeles lugesite?

Inglise.

Aristoteles?

Aristoteleselt olen lugenud eri tekste, mis on eesti keelde tõlgitud.

Nimetage mõni, palun.

Ma ei mäleta pealkirja. Aga see on põhiharidus. Aristotelesega olen ma loomulikult kokku puutunud.

Missuguste allikate kaudu tunnete näiteks Augustinust või Aquino Thomast?