Lotman: koalitsioon EKREga võib mõjuda kui valuvaigisti, kuid selle liidu sünd on ebakindel

Oma blogis kirjutasite sedagi, et oleks andestamatu ülbus sülitada EKRE 100 000 valija peale. Teistpidi vaadates on Reformierakonnal valijad 162 000..

Kui lugesite, siis panite võib-olla tähele, et jutt käis konkreetselt Kaja Kallase EKRE a priori välistamisest. Mis puutub Reformierakonna valijaid, siis keegi ei ole välistanud ju liitu Reformierakonna ega Kaja Kallasega. Vähemasti mitte meie erakonnas. Nagu ka Helir-Valdor Seeder eile teles ütles, siis liit Reformierakonnaga oli meie esimene valik. Kui keegi kirjutas mulle blogisse, et sülitati Reformierakonna valijatele, siis pigem peaks see erakond vaatama oma juhtkonna poole.

See on muidugi loogiline..

See on loogiline, aga ma ei ole selle üle õnnelik. Lisaks poliitilistele kaalutlustele on ka isiklikud sümpaatiad-antipaatiad ning selles mõttes on liit EKREga minu jaoks viimane valik. Samas ei saa seda ka aprioorselt välistada. Pealegi tunnen Tartus palju ausaid ja häid inimesi, kes on EKRE pooldajad ja isegi aktiivsed liikmed.

Kes andis EKRE poolt hääle? See on väga mitmekesine seltskond. On Rail Balticu vastaseid, poliitilise eliidi vastaseid ja nii edasi. Nüüd on päris huvitav vaadata, et kuidas see väga mitmetahuline seltskond oma saadud häältega käituma hakkab. Üks asi on olla protestierakond, teine olla erakond, millest mingid asjad siin riigis juba sõltuvad.

KE juhatusest välja astunud Raimond Kaljulaid on oma EKRE-kriitikas välja toonud ka nende liikmete korduva natside kuritegude pisendamise. Teie olete justkui natukene mõlemas kogukonnas, aga päris täielikult mitte kummaski. Kuidas see teile paistab, kas need kogukonnad neelavad selle alla?

Seda peab ikka nende käest küsima, mina olen ikkagi justkui toolide vahel. Aga minu poliitiline identiteet ei ole seotud mingite kogukondadega, vaid eesti rahvusriigiga. Mina võin rääkida ainult iseenda ja mingil määral oma erakonna eest. Aga ega see liit EKREga mulle meeldiv ole. Jällegi tuleb vaadata, et mida tehakse, mitte et mida räägitakse. Minu isiklik kogemus EKREga suhtlemisel on, et neile on suurim solvang, kui tuletatakse meelde, et see on endine Rahvaliit oma liikmetega. Rahvaliidus olid alati mingid rassistlikud meeleolud. Tuletame meelde, et enne seda, kui Helme erakonna juhtimise enda kätte võttis, pretendeeris esimehe kohale erakonna aseesimees härra Ingvar Tšižikov, kes oli vaata et hullem ksenofoob kui Mart Helme. Aga samas see erakond tundus täiesti parketikõlbulik ja nagu mäletame, sõlmis Reformierakond nende ja Keskerakonnaga liidu siis, kui Riigikogu suurim fraktsioon oli Res Publica. Ja Keskerakond oli siis mitte ambivalentse Ratase, vaid vägagi selge Savisaare erakond. Nii et ka siin on asi suurel määral retoorikas.

Kui töövõimeliseks te praegu näikse sündivat koalitsiooni üldse peate?