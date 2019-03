Ratas riskib võimul püsimise nimel vene valijate kaotusega

Keskerakonna ettepanek alustada koalitsioonikõnelusi EKRE ja Isamaaga vallandas peaministriparteis tõelise emotsioonide tormi. Hoiatus anti juba eile, kui sellise liidu vastu hääletasid Keskerakonna juhatuses Yana Toom, Raimond Kaljulaid, Mihhail Kõlvart ja Vadim Belobrovtsev. See on märk, mida ei saa eirata – Keskerakonna valimistulemuste keskmes olevate venekeelsete valijate esindajad on hakanud mässama. Nüüd on küsimus, mis on loodavas koalitsioonis sellist, mis kaalub üles vene valijate kaotuse. Halvimal juhul on selleks vaid üks tool – see, mis asub Stenbocki majas.