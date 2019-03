Viktoria Ladõnskaja-Kubits: mõistan paljude eestivenelaste reaktsiooni

Ta lisas, et üks nendest võimalikest koalitsioonidest alustas läbirääkimisi ja kas Keskerakond, EKRE ja Isamaa suudavad leppida kokku või ei, seda näitab lähiaeg.

«Ma pole päevapealt muutunud. Minu põhimõtted ja väärtused on samad ja kui need peaksid sattuma ohtu, siis ma astun nende kaitseks välja,» sõnas Ladõnskaja-Kubits. Kuna läbirääkimised alles algasid, siis on veidi vara nende sisu kommenteerida.