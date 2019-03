Kõlvart: EKRE sõnumid riivavad nii venelaste kui ka eestlaste tundeid

«Tõepoolest ma jätkuvalt ei toeta juhatuse otsust. Mul oli valik, kas kritiseerin toimuvat väljaspoolt juhatuse koosseisu või erakonda, see oleks tõepoolest minu valijale ilus sõnum ja žest. Praegu saan aru, et väga paljud valijad on pettunud,» ütles Kõlvart.

Selles, et olete praegu juhatuses ja läbirääkimiste laua taga?

Jah. Kui teeksin žesti, et astuksin juhatusest või isegi erakonnast välja, siis loomulikult suudaksin säilitada või ehk isegi kasvatada enda isiklikku poliitilist kapitali, populaarsust, aga sisuliselt tähendaks see, et mul poleks mingit mõju ja ma ei suudaks midagi reaalselt ära teha või ära hoida. See oleks lihtsalt ilus positsioon. Väljastpoolt on alati hea kritiseerida, kui sa millegagi ei riski ja kui sul ei ole mitte mingit mõju.

Miks teid valiti läbirääkimiste laua taha? Te olete üks neljast liikmest.

Ma arvan, et see oli juhatuse konsensus, et delegatsioonis peab olema inimene, kelle hoiak on teistsugune. Üks asi on juhatuse koosseis, teine asi erakonna koosseis. See erakonna osa, kes ei toeta seda otsust – ja selliseid on väga palju –, et ka nemad saaksid sõnumi, et oleme jätkuvalt koos ja ka nendel on nii hääl kui ka silmad selles protsessis. Kui midagi läheb väga valesti, on ka inimene, kes suudab anda sõnumi erakonna sisse ka nendele, kes ei toeta seda otsust.

Ehk siis see on üdini strateegiline, kaalutletud käik?

Minu poolt on see ka vastutuse võtmine enda peale. Ma saan aru, et inimestele on märgiline, et istun ühe laua taga EKREga ja ehk kahjustan sellega enda poliitilist kapitali, aga loobuda vastutusest ei ole minu arvates õige.

Olete oma valijatega hästi kursis, teil on ka palju venekeelseid valijaid. Mis neid EKRE juures kõige rohkem häirib?

Sõnumid. Tegevustest me ei oska rääkida, sest EKRE on olnud opositsioonis ja võib olla tänu sellele on nad kasvatanud enda populaarsust. Kui nad jäävad opositsiooni, kasvatavad nad tõenäoliselt seda veelgi rohkem järgmisteks valimisteks. Ei ole võimalik hinnata tegusid, saab hinnata ainult väljaütlemisi. Väga paljudele need väljaütlemised meeldivad: need on otsekohesed, teravad, aga minu arvates kahjuks tihti ebaeetilised ja ka ebainimlikud. See on see, mis riivab nii venelaste kui ka eestlaste tundeid. Siin rahvusel vahet eriti ei ole.

Kas kavatsete seda sama öelda ka EKRE liikmetele läbirääkimistel?

Ma ei kujuta endale ette ja ma loodan, et seda ei tule ka, et on valitsus, kus ministrid riivavad inimeste tundeid, sõimavad inimesi ja selles valitsuses on Keskerakond.

Seega praegu te ei usu seda võimalikku võimuliitu Keskerakonna, EKRE ja Isamaaga?

Mina seda ei ütleks praegu. Oleme näinud ka teistes Euroopa riikides, kuidas võimule tulnud poliitiline jõud on muutnud enda retoorikat ja käitumist. Seda ei ole praegu võimalk ennustada ja ei oleks ka korrektne öelda. Mina suhtun lugupidamisse kolleegidesse: nemad lähevad läbirääkimistele selleks, et saavutada kokkulepet ja minu poolt ei oleks õige praegu öelda, et see kokkulepe pole võimalik.

Mida te üldse täna juhatuses arutasite? (Keskerakond kogunes täna kell 15 pooleteisttunnisele koosolekule – A.P.)

Eks olukord ei ole erakonnale lihtne. Me näeme, mis toimub meedias, sotsiaalmeedias, missugused on emotsioonid ühiskonnas. Loomulikult tunnevad kõik seda pinget, mis on ühiskonnas praegu. See oli peamiseks teemaks. Öeldi ka välja läbirääkimiste delegatsiooni koosseis ja mõned tehnilised detailid.

Mida arvati kogu praegusest olukorrast?

Ma arvan, et meedia reaktsioon on olnud arusaadav, ootuspärane. Praegune olukord oli väga paljudele üllatuseks – et see üldse võimalik on. Loomulikult on paljudel inimestel negatiivne emotsioon ka selle pärast, et inimesed lihtsalt kardavad, mis saab Eesti riigi ja ühiskonnaga, selle koalitsiooniga. Me peame ikkagi lähtuma sellest, et nii Keskerakonnas, EKREs kui ka Isamaas on Eesti inimesed ja ka nendel valutab süda meie riigi tuleviku pärast. Meil on lihtsalt väga erinevad arusaamised, mis on õige ja mis vale.

Arvate, et võite koos jõuda reaalse võimuliidu sünnini?