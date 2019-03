Ratas: kuuldused Keskerakonna lõhki minekust on liialdatud

«Oluline on see, et Keskerakond suudab oma põhimõtete eest seista. Kindlasti ei hoia täna ükski inimene, kaasaarvatud Jüri Ratas kinni mingist toolist või kabinetist. Olen töötanud 9 aastat opositsioonis riigikogus, see ei ole ju välistatud, et Keskerakond on opositsioonis. Täna me ehitame koalitsiooni,» ütles Jüri Ratas ajakirjanikele vahetult pärast kohtumist konservatiivide esimehe Mart Helme ning Isamaa juhi Helir-Valdor Seederiga.

«Kuuldused Keskerakonna lõhki minekust on liialdatud,» sõnas Ratas.

Ometi teatas täna hommikul suurima häältesaagiga Keskerakonna juhatusse valitud Raimond Kaljulaid, et lahkub protestiks EKRE vastu juhatusest. Samuti tunnistas eurosaadik Yana Toom, et oli mõelnud sellele.

Mida need märgid võiksid teile öelda?

Inimesed saavad juhatusest lahkuda, kui nad seda soovivad. Ma loodan, et Raimond alustab entusiastlikult riigikogu liikmena tööd, kuhu on teda valinud Põhja-Tallinna, Kristiine ja Haabersti elanikud ja seisab Keskerakonna põhimõtete ning seisukohtade eest.

Usun, et Yana Toom saab selgelt aru, et erakonna ees on mitte rasked, vaid väga rasked ja keerulised valikud. Ei ole võimalik valida üht, teist või kolmandat teed, mis oleks kuidagi kergem kui mingi teine tee. Täna oleme öelnud välja selle, et soovime seista oma valija, platvormi ja seisukohtade eest ning jätkame neid koalitsiooniläbirääkimisi.

See näitab, et inimeste jaoks on tugev ja terav küsimus minna koalitsiooni EKREga. Inimesed on mures erakonna sees ja teiseks ka seda, et see küsimus võib Keskerakonda lõhestada. Kas te ei karda, et Keskerakond läheb katki?

Kui poliitikas karta, siis ei ole siin mõtet tegutseda. Ma tegutsen täna selle eest, et seista Keskerakonna valijate eest, seista terve Eesti elanike eest. Aga tõsi, ma usun, et siin ühiskonnas sellist vaenu ja viha peab olema vähem. Peab olema rohkem solidaarsust ja sidustust ja selle nimel olen ma valmis töötama opositsioonis või koalitsioonis.

Tänane sõnum, et võimalik loodav võimuliit toetab Eesti kuulumist Euroopa Liitu ja NATOsse – kas tahtsite sellega anda välja sõnumi, et tegemist on tõsiseltvõetava koalitsiooniga ja EKRE varasemad seisukohad selles küsimuses on unustatud?

Ma ei pea koalitsiooniläbirääkimisi mänguliselt ja ma ei pea kindlasti ka topeltläbirääkimisi. Jah, minu jaoks on oluline, et kui Keskerakond on kas opositsioonis või koalitsioonis, toetame jätkuvalt Euroopa Liidu ja NATO liikmelisust. See on igal juhul Eesti riigile ka välispoliitiliselt väga oluline. Mul on hea meel, et nii Mart Helme kui ka Helir-Valdor Seeder - nii EKRE kui ka Isamaa - olid sellega nõus. See on joon, mida on Eesti hoidnud välispoliitiliselt. Me peame siin aktiivsust tõstma, mitte langetama.