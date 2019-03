Tõnis Saarts: ei ole kindel, et Ratas EKRE-st üle käib

«See on üsnagi riskantne valik Keskerakonna poolt,» rääkis Saarts. «Ma ei tea, kas Keskerakonna poliitikud neid riske tajuvad – või üritavad end veenda, et neid riske ei ole.» Saarts meenutas, et valimistulemus tõi välja kaks Keskerakonna peamist nõrkust: venekeelne valija ei tulnud välja, teiseks: Keskerakond kaotas hääli maapiirkondades.

Saarts rääkis, et üldiselt on Ida-Euroopas kombeks võtta paremradikaalseid parteisid valitsusse, sellal kui Lääne-Euroopas hoitakse neid valitsusest eemal: peavooluerakonnad ütlevad, et nemad selliste parteidega koostööd ei tee, ja enamasti peavad ka sellest väljaütlemisest kinni. Nii ei ole Eesti puhul kõne all mitte Ungari või Poola stsenaarium, vaid pigem Tšehhi oma, kus on samuti mitmeparteisüsteem ja koalitsioonivalitsused, aga poliitikasse on tulnud hulk populistlikke parempoolseid erakondi, ning põhivooluerakonnad on nende agenda osaliselt üle võtnud.