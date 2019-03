Korb: Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse moodustamises ei saa mingil juhul kindel olla

Pärast seda, kui Keskerakonna juhatusse suurima häältesaagiga (488) valitud Raimond Kaljulaid teatas täna , et astub protestiks EKRE vastu erakonna juhatusest välja, edastas ajakirjanikele selgituse Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb. Korbi sõnul on hetkel tegemist vaid konsultatsioonidega ning Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse moodustamises ei saa mingil juhul kindel olla.

«Keskerakonnal oleks tõepoolest olnud lihtsam minna opositsiooni, kuid on selge, et valijate eest saab seista ainult läbi rääkides ning ühisosa leides. Kui EKRE ja Isamaaga meile olulistes küsimustes kokkupuutepunkte pole, ei lähe me ka valitsusse,» kinnitas Korb. Ta lisas, et EKREga konsultatsioonide alustamine on arusaadavalt väga raske, kuid erakond sellest ei lõhene.