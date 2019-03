Raimond Kaljulaid astub protestiks EKRE vastu Keskerakonna juhatusest välja

«Andsin täna Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele teada, et astun välja Keskerakonna juhatusest - protestiks Keskerakonna juhatuse eilse otsuse vastu EKRE-ga koalitsioonikõnelusi alustada,» teatas Kaljulaid.

«Keskerakonna juhatuse otsus alustada koalitsioonikõnelusi EKRE-ga rabas Eesti ühiskonda. Eriti vene kogukonda, kelle huvide esindaja Keskerakond on olnud ja aidanud sellega hoida õrna tasakaalu Eesti ühiskonnas. See tasakaal on nüüd rikutud,» kirjutas Kaljulaid oma blogis.

«EKRE poliitikud on korduvalt pisendanud Hitleri kuritegusid. Üks nende poliitik on nimetanud lastetuid naisi «ühiskondlikult kahjulikuks elemendiks» ja teine teatanud riigikogu liikmena meie liitlasvägede sõduritele – kandke vormi, kui peksa ei taha saada! EKRE on oma valimiskampaania ajal kasutanud võtteid, mida ei tohi kasutada. Nende tulemus on saadud ebaausalt ja pettusega. Nende majandusprogramm on absurdne ja Eesti inimeste heaolu ja sissetulekuid selle ellu viimine kuidagi ei paranda. Sellel seltskonnal puudub vastutustunne riigi ees. Mis valitsusest me nendega räägime?» küsis Kaljulaid.

«Euroopa vabadused on Eestile, eriti meie noortele, eluliselt olulised väärtused. Vabadused, mitte piirangud, on kõigi Euroopa rahvaste heaolu, jätkuva majanduskasvu ning solidaarsuse ja rahu vundamendiks. Keskerakonna juhatuse otsusega seoses on mul kaks valikut - aktsepteerida seda või astuda juhatusest välja. Ma ei saa seda otsust aktsepteerida ja seega astun juhatusest välja,» selgitas ta.