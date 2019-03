Keskerakonna juhatusest välja astunud Raimond Kaljulaid: koalitsioon EKREga oleks halb tervele Eestile

«See on halb plaan mitte ainult Eesti Keskerakonna jaoks, vaid ka Eesti Vabariigi jaoks. Praegu räägitakse, et see on selline eesti-vene küsimus, et vene saadikud või vene nimedega poliitikud on selle koalitsiooni vastu. Ei ole, minu viimase 24 tunni tagasiside näitab, et ka väga suur hulk eestlasi, kes hääletasid Keskerakonna poolt, on selgelt selle valitsuse vastu. Selle vastu, et EKRE kaasataks valitsusse,» ütles Kaljulaid Postimehele.

Küsimusele, kuidas kavatseb ta sellise koalitsiooni loomisel riigikogu liikmena käituda, vastas Kaljulaid, et esialgu tuleb siiski loota, et seda koalitsiooni ei sünni. «Ma tahaksin väga loota, et ka see minu samm on ühtlasi sõnum kõigile neile, kes täna on Keskerakonna juhatuses, samuti kõigile tulevastele fraktsiooni liikmetele. Et tuleks väga tõsiselt veelkord järele mõelda, kas see on ikka seda väärt. Kas ikka tingimata peab paremäärmusliku populistliku jõu laskma Eestis täitevvõimu juurde? Mina ütlen, et isegi kui see valitsus püsib koos ainult ühe nädala, on kahju Eestile, Eesti ühiskonna sidususele ja meie rahvusvahelisele mainele juba tehtud. Nii et sellest koalitsioonist tuleb loobuda,» lausus ta.