Rein Raud: Ratas läheb ajalukku neonatside valitsusse toojana

Raua hinnangul tähendab see eeldatavasti Keskerakonna lõhenemist. «Võimalik, et tekib koguni kolm poolust, sest ka eestikeelses Keskis ei pruugi kõik olla vaimustuses sellest kohaliku tähtsusega MRPst,» nendib ta.

Raud ennustab, et Isamaa kaob poliitiliselt kaardilt, sest kaht EKREt ei ole valijatele tarvis. «Isamaas on siiski ju ka terve rida väga asjalikke poliitikuid, kes võivad eelistada liituda Reformierakonnaga või miks mitte hoopis Eesti200ga,» arutleb Raud, järeldades, et jagunemine võib toimuda ka Isamaas.

Valitsuse EKRE oma programmi täies mahus teostama ei hakka, eeldab Raud, «sest seda pole (õnneks) võimalik teostada». Tema valijatele see Raua hinnangul ei mõju, sest nende toetus põhineb ahastusel ja vihal. «Muus osas võib siiski eeldada majanduslangust, sest nooremal ja innovatsioonivõimelisemal seltskonnal pole mingit tarvidust end siin teostada – kahjuks on neilt võetud võimalus oma riigi poliitika üle uhke olla,» kirjutab ta. «Seetõttu on oodata «kraanide kinni keeramist», sest infovabaduse tingimustes hakkaks süüdistav näpp peatselt EKREle osutama.»

«Ma ei nimeta EKREt neonatsideks mitte seetõttu,» täpsustas Raud Postimehele, «et ma väljendaksin sedasi oma suhtumist nende poliitilistesse loosungitesse, vaid seetõttu, et EKRE ridades on päris palju inimesi, kes oma Hitleri-lembust ei varja (mõni on nüüd ka riigikogus) ja see partei pole mitte kunagi selliseid vaateid hukka mõistnud. See mõistagi ei käi nende EKRE valijate kohta, kes sarnaseid vaateid ei jaga.»

Raua sõnul on lähiajal seega kõige olulisem seista vastu katsetele info liikumist reguleerida ja kodaniku ühiskonda nõrgestada. «Miks ma olen kogu aeg olnud vastu vihakõne keelustamisele – sest kunagi ei tea, millal saabub päev, kui Ruuben Kaalep hakkab otsustama, mis on vihakõne ja mis mitte,» põhjendab ta.