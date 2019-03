Reinsalu: valitsus peab tulema selline, et inimestel ei ole põhjust hirmu tunda

«Kõigepealt oli Isamaal laual Reformierakonna kutse ja siis oli samal laual ka tänane Keskerakonna ettepanek alustada konsultatsioone valitsuse moodustamiseks,» ütles Urmas Reinsalu saatejuht Marko Reikopile. «Me arutasime seda põhjalikult ja pärast pikka debatti jõudsime ühehäälse otsuseni.»

Reinsalu sõnul olid argumendid, mis koosolekul käisid läbi, seotud sellega, et millises koalitsioonis nad saavad oma ideid ellu viia ja omamoodi ning ka Keskerakonna stiilil. «Jüri Ratase stiil või sõnum, et punaste liinide alustel arutelusid ei peeta ja partnereid käsitletakse võrdsetel alustel,» täiendas Reinsalu.

Tema arvates tunnevad inimesed hirmu, kuna ühiskonnas on väga palju vastasseise ning need on eskaleerinud moel, kuidas inimesed poleks soovinud neid näha. «Valitsus tuleb sellel põhimõttel, et inimesed ei peaks tundma muret.»

«Kõigepealt on minu sõnum inimestele, et karta ei tohi,» vastas Reinsalu, kui saatejuht küsis, kas Isamaa pigem toetab EKREt. Reinsalu kinnitas, et valitsus peab tulema selline, et inimestel ei ole põhjust hirmu tunda. Isamaa jätkab Eesti rahvuslikke huvide eest seismist ning kolme erakonna ühised liinid selguvad läbirääkimistel.

Ta ütles «Ringvaate» stuudios, et Eesti jääb ikka Eestiks ning riik ei pea tegema teiste ühiskondade mudelite koopiaid. «Ei mingit odavat koopiat Põhjamaa riigist ega ka Ida-Euroopa riigist,» lausus Reinsalu