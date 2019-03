Mart Helme: alustame läbirääkimisi rasketest teemadest

Helme ütles, et ilmselt täna lepib ta Ratase ja Seederiga kokku, kuidas edasi minnakse ja tõenäoliselt homme tehakse teatavaks, millal ja mis vormis algavad läbirääkimised.



Helme sõnul alustatakse kõnelusi rasketest teemadest. «Meil on terve hulk teemasid. Me oleme ühel kohtumisel ka arutanud, et kõik paneksid oma niisugused nii-öelda rasked teemad kohe laua peale. Me alustamegi läbirääkimisi rasketest teemadest, me ei alusta mitte kergetest teemadest, et justkui algul läheb ludinal ja siis jookseb kõik kokku, tõustakse laua tagant püsti ja minnakse minema. Me alustame keerulistest teemadest.»



Keerulised teemad EKRE jaoks on Helme sõnul rahvaalgatus, kooseluseadus, piirivalve taastamine, Rail Baltic. Helme sõnul tahab EKRE kindlasti koalitsioonileppesse panna rahvaalgatuse, piirivalve taastamise ja immigratsiooni kontrolli alla võtmise teema.

«Me ei räägi mitte ainult kuskilt Lähis-Idast ja Aafrikast tulevatest inimestest, vaid räägime ka Venemaalt ja Ukrainast tulevatest inimestest. Tööjõu korralikust registreerimisest, kõikvõimalike sisserände kvoodi erandite tühistamisest. See on suur pakett, see pakett tuleb kõik lauale ja selle üle hakatakse kauplema, aga kuidas see lõpuks vormistub, seda ma ei oska öelda. Need on niisugused asjad, mida me kindlalt tahame lauale panna ja kirjutada koalitsioonilepingusse.»

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul pole Isamaa, Keskerakond ja EKRE kolmepoolseid kõnelusi pidanud. Kohtumine, mida Helme mainis, toimus tema sõnul mõned päevad tagasi kolme erakonna juhi vahel. «Kolmepoolseid kõnelusi ei ole olnud, aga on olnud kolmepoolsed kõnelused sedapidi, et olen kohtunud mina Ratasega, olen kohtunud Seederiga, on kohtunud Ratas Seederiga ja niimoodi on seda pingpongi põrgatatud.»