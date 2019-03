Kaja Kallas Isamaa ja EKRE otsusest: see oli üsna ootuspärane

Kuidas kommenteerite värsket uudist, et Isamaa ja EKRE on nõus alustama Keskerakonnaga läbirääkimisi?

See seab kogu selle keskerakondliku reedese otsuse (Keskerakonna juhatus lükkas Reformierakonna ettepaneku alustada koalitsiooniläbirääkimisi tagasi - toim.) õigesse valgusesse, mida me kogu aeg kahtlustasimegi. Et on vaja leida ettekääne meile äraütlemiseks, sest et teine kokkulepe või soov teha teine koalitsioon oli juba olemas.

Kas teeb meele mõruks?

Ei, see oli oodatav. See seab kogu selle juba esmaspäevase (päev pärast valimisi - toim.) käitumise kõikide teiste poolt õigesse valgusesse. Kui vaatate meie suunal tehtud kommentaare juba esmaspäeval, siis neid märke võis sealt lugeda. See oli üsna ootuspärane viimaseid märke vaadates, et see nii läheb.

Kui tõenäoliseks peate, et Keskerakond, EKRE ja Isamaa kokkuleppele jõuavad?

Ei oska hinnata. Kui vaadata nende varasemaid väljaütlemisi, programmilisi seisukohti, siis tundub see väga ebatõenäoline, aga kui vaadata seda, kui kiiresti oma sõnadest taganetakse pärast valimisi, siis tundub see muidugi päris tõenäoline, nii et raske öelda.



Milline on Reformierakonna edasine plaan?