Ossinovski: sotsid on valmis pidama kõnelusi Reformierakonnaga enamusvalitsuse moodustamiseks

Täna kogunenud SDE juhatus kiitis heaks Reformierakonna kutse valitsusliidu moodustamiseks ja andis erakonna esimehele mandaadi alustada kõnelustega juhul, kui Kaja Kallas suudab läbirääkimistelaua taha tuua piisavalt osapooli enamusvalitsuse moodustamiseks.

«Juhatus on seda meelt, et sotsiaaldemokraadid on valmis Reformierakonnaga pidama läbirääkimisi enamusvalitsuse moodustamiseks,» kinnitas Ossinovski Postimehele.

«Juhul kui Reformierakonna esimehel, tulevasel peaministrikandidaadil on ette näidata enamusvalitsuse moodustamiseks vajalik toetus parlamendis, siis me oleme valmis omalt poolt ja loomulikult omadel tingimustel ja oma põhimõtete, väärtuste ja eesmärkide eest seistes nendel läbirääkimistel osalema,» lisas SDE juht.

Ossinovski sõnul ei ole senine koalitsioonivõimaluste kompamise protsess sotsides erilist usaldust tekitanud, arvestades seda, et nädal tagasi algas Reformierakonna jutt sellest, et kolmikliidu võiks teha, siis muudeti kiiresti meelt ja nüüd on välja jõutud sinna, kuhu on jõutud.

«Meil on paralleelselt mitu (koalitsiooni)protsessi käimas, aga sellele vaatamata meie arvates on oluline, et Eesti saaks endale usaldusväärse, toimiva valitsuse ja kindlasti sellest tulenevalt me ette ei hakka seda protsessi ette torpedeerima,» lubas Ossinovski.

Mis puutub Keskerakonna ettepanekut alustada koalitsioonikõnelusi EKRE ja Isamaaga, siis Ossinovski sõnul eelmise nädala lõpu sündmused hakkasid ennustama seda, et sellise ettepanekuni lõpuks jõutakse. «Eks Reformierakonna kui valimiste võitja käitumine selles protsessis on ilmselgelt tekitanud üllatava kaose, kus esmapilgul tundus, et on võimalik üsna kiiresti jõuda toimiva valitsuseni, aga oma taktikaliste vigade tõttu tegelikult jõuti olukorrani, kus nende ametlik ettepanek lükati Keskerakonna poolt tagasi ja sellel taustal hakkas hoopis teistsugune liikumine EKRE-ga valitsuse moodustamiseks,» ütles Ossinovski.