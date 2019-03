«Häbi teha liitu EKRE ja Isamaaga? Ma panen käe südamele: mul on pigem uhkustunne»

Keskerakond on moodustamas valitsust koos EKRE ja Isamaaga, missuguste argumentidega see sündis?

Reformierakond on oma avanguga tekitanud paraja segaduse. Sellest väljatulemiseks oleme otsustanud alustada konsultatsioone. RE soovis alguses teha võimuliitu koos SDE ja Isamaaga, siis ootamatult Keskerakonnaga, praegu ei saa keegi enam aru, mida valimiste võitja mõtleb – peale selle, et saaks poliitilist agendat dikteerida ja teha koalitsiooni ilma kompromissideta.

Küsimus oli, mis olid need argumendid, mille põhjal otsustasite alustada kõnelusi EKRE ja Isamaaga.

Et Eestis valitseda, on vaja üle 51 mandaadi. Ja ma näeme, et Reformierakonnal on sellega raskusi. Me ei soovi, et poliitiline segadus edasi kestaks. See oligi põhiline argument.

Sisulisi argumente ei olnud?

Sisulisi argumente saab olla ainult üks: kellega sa suudad kõige paremini kokku leppida oma valimisplatvormis. Punaste joontega ei saa tulla läbirääkimistele. Reformierakond soovis meiega pidada monoloogi. Keskerakond on harjutanud võrdsete liitu ja me soovime, et see oleks ka edaspidi poliitilise kultuuri osa: konsensus, ärakuulamine, igaühe näo säilitamine.

Pakun välja, et see plaan oli teil juba varem ja Reformierakonna ettepaneku tagasilükkamine, selle argumendid oli üks komet.

Meie arvame, et just Reformierakond tegi kometit. Nemad tegid ettepaneku alguses Isamaale ja sotsidele ja siis meile, et kutsuda Isamaad ja sotse korrale ja meid ära kasutada poliitilise kangina. Muidugi oli meil juhatuses ka inimesi, kes soovisid minna Reformierakonnaga. Yana Toom pidas sütitava kõne, öeldes, et Reformiga minna oleks palju mõistlikum.

Peaminister Jüri Ratas on pikka aega seda koalitsiooni ette valmistanud, öeldes, et ta ei tee koalitsiooni EKRE väärtustega – aga mitte, et EKRE-ga. Ka on ta Mart Helmega omavahel suheldes edastanud teistsuguseid sõnumeid kui avalikult. Mida ütleb see Keskerakonna juhi kui inimese kohta?

Kui ta on niimoodi käitunud, siis on ta väärt komplimenti. Ma ei teadnud, et ta on poliitiliselt nii andekas. Välistamine on poliitikas rumal. Kui üks erakond on saanud peaaegu 100 000 valija toetuse, siis öelda, et me teiega ei arvesta – see ei ole tark tegu. Keskerakond on ise olnud poliitilise ohvri rollis: oleme kaks korda võitnud valimised, 2003 ja 2007, ja Reformierakond on valimiste võitja nurka mänginud.

Aga need EKRE väärtused, millega Ratas koostööd ei tee – kas need on muutunud?

Kas Reformierakonna väärtused…

Kas EKRE väärtused on muutunud?