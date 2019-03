Vabariigi valimiskomisjon ei rahuldanud ühtegi kaebust

Kaebuste rahuldamata jätmise põhjuseks oli eeskätt see, et kaebaja õigusi ei olnud rikutud, samuti oli mitmeid kaebusi, mis ei puudutanud konkreetseid valimisi, vaid seaduseid üldisemalt.

Koosolekul oli arutluse all ka avalikkuses tähelepanu pälvinud Elurikkuse Erakonna kaebus, milles nõuti e-häälte veelkordset lugemist. «Vabariigi Valimiskomisjon riigi valmisteenistuse järelevalveorganina leidis, et e-hääled loeti üle kaks korda vastavalt seadusele ja protseduurireeglitele avalikult vaatlejate ja sõltumatute audiitorite silme all. Samuti ei olnud kaebuses välja toodud konkreetset rikkumist, mida VVK oleks saanud sisuliselt lahendada,» sõnas Eerik.