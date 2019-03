Mart Helme: juba kutsusin kokku erakorralise juhatuse koosoleku

Mart Helme ütles Postimehele, et pärast Keskerakonna koosolekut helistas talle Jüri Ratas. «Ja nüüd on seis selline, et ma juba kutsusin kokku erakorralise juhatuse koosoleku ja me võtame selle ettepaneku arutlusele.»

«Punaseid jooni ei ole Ratas kusagile maha joonistanud, erinevalt Reformierakonnast. Punastest joontest ei saa enne rääkida, kui me oleme otsustanud, kas me võtame ettepaneku vastu,» Sõnas Helme. Ta toonitas, et EKREl hakkab kõik loogilist jada pidi käima.

«Meil on juhatuses 15 liiget ja kõikide liikmete arvamused tuleb selgeks teha. Asi tuleb läbi arutada. See ei ole nii, et Mart Helme ütleb nii: «nüüd on stardipauk ja jookseme.» Nii nagu me Keskerakonna puhul nägime, siis väga pikalt kestsid koosolekud ja arutelud ning lõpuks seisukohale ei jõutud,» ütles Helme.