Ratas lubas punased jooned joonistamata jätta

Ratase sõnul on praegune olukord keeruline ning heitlik. «Selle kaheksa päeva jooksul on olnud olukord üsna heitlik. Kord tehakse koalitsiooni ühtedega, kord teistega, kord kolmandatega. Ja Keskerakonna juhatuse otsus oli võtta siin initsiatiiv.

Otsus ei olnud üksmeelne ning erakond korraldas hääletuse. Häältega 13:4 otsustati teha ettepanek läbirääkimisteks konservatiivide ja Isamaaga. Esialgsetel andmetel hääletasid otsuse vastu Mihhail Kõlvart, Vadim Belobrovtsev, Yana Toom ja Raimond Kaljulaid.

Küsimusele, kuidas võiksid Keskerakonna valijad suhtuda võimuliitu EKREga, vastas Ratas järgmist: «Minu eesmärk on seista Keskerakonna platvormi ja seisukohtade eest. Ma lubasin valimiste õhtul, et seisan Keskerakonna valijate ja liikmete eest. Selge on see, et seda peab väljendama ka teoreetiliselt sõlmitav koalitsioonilepe.»

«Keskerakond ei lähe nendele konsultatsioonidele kindlasti selliste punaste joontega. Arvan, et siis ei ole üldse mõtet konsultatsioone alustada.»

Ratase sõnul peaks võimalik võimuliit otsima sidusust ja tasakaalu Eesti ühiskonnas. «Keskerakond ei lähe nendele konsultatsioonidele kindlasti selliste punaste joontega. Arvan, et siis ei ole üldse mõtet konsultatsioone alustada.»

Kui tõenäoliseks peab Ratas Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliidu sündi? «Kindlasti need läbirääkimised saavad olema väga keerulised. Meil on ju väga tõsiseid põhimõttelisi seisukohtade erinevusi. Siin on ka ideoloogilisi erinevusi ja mis siin salata, on ka väga isikikke rünnakuid olnud. Kui minna konsultatsioonide sisse, siis tasub minna sellega, et püüda sealt väljuda ka resultaadi või lõpptulemusega. Aga see, kas need konsultatsioonid lõppevad koalitsioonilepinguga, seda on tänasel hetkel väga keeruline öelda.»

Üheks võimalikuks suureks küsimuseks on venekeelse hariduse lõpetamine. Ratase sõnul soovib Keskerakond, et panustatakse eesti keele õppesse nii lasteaedades kui ka koolides, kuid kindlasti on Keskerakonna jaoks üsna keeruline, et päevapealt lõpetatakse tänane lähenemine. «Neid läbirääkimisi tuleb pidada nõupidamiste laua taga, mitte siin Postimehe, rahvusringhäälingu ja Delfi kaamerate ees.»

Kas Isamaa ja EKRE võtavad Keskerakonna ettepaneku vastu, selgub täna õhtul. Värskeimate sündmuste arenguga saab kursis olla Postimehe otseblogi vahendusel.