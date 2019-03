Yana Toom: minu suhtumine EKREsse ei ole muutunud

Yana Toom sõnas Postimehele, et ta pole veel jõudnud sellele mõelda, kas ta hakkab osalema Isamaa ja EKRE konsultatsioonidel. «Kui ma panen oma emotsioonid kõrvale, siis õige poliitik peab lähtuma sellest, millise koalitsioonilepinguga ta saaks kõige rohkem head oma valijatele teha,» lausus Toom. Tal on väga raske kujutada ette, et EKRE jätaks vene koolid rahule ja suhtuks leebemalt kodakondsuspoliitikasse. Toom ütles, et Reformierakonnaga ei oleks need samad küsimused lihtsad arutelu punktid, ent Reformierakond on liberaalsema vaatega ning see eeldab teatud tolerantsust vähemuste suhtes. «Tolerantsusest EKRE suhtes on väga raske rääkida,» sõnas Toom.