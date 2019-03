Koalitsioonivariandid kahanesid kahele

Juba mitu päeva varem olid mõlema erakonna juhid jäänud selles küsimuses oma ruudu sisse – Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et sellest põhilubadusest Reformierakond ei tagane, Keskerakonna juht Jüri Ratas vastas, et sellist maksumuudatust koos nendega teha ei saa. Mõlemad erakonnad leiavad, et teine on esitanud oma sõnadega tingimusi, millest taganeda ei kavatseta.