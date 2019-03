Jürgen Ligi: ei olnud mingisuguseid eeltingimusi läbirääkimisteks

Ta leiab, et ka Isamaaga peab Reformierakond ettevaatlik olema, sest Isamaal pole sellel nädalal olnud juhatuse koosolekut. «Nad on hakanud natukene palju praalima, kuidas Reformierakond on oma trumbid maha mänginud,» kommenteerides sellel nädalal ilmunud Isamaa juhatuse avaldusi. «Üheks trumbiks on see, et meil on parlamendis 34 kohta, Isamaal 12,» tõi Ligi näiteks.