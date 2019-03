Mikser: Kaja Kallase teatav kogenematus lõi välja

«Hetkel ei ole keegi meile ühtegi kutset ega pakkumist esitanud. Nagu ma aru saan, siis neil tundidel parajasti Reformierakonna juhatus koguneb ja arutab, mida edasi teha,» ütles Mikser BNS-ile. «Mul ei ole tänasel päeval soovi ega ammugi volitusi öelda «ei» või «jah» pakkumisele, mida meile pole isegi tehtud.»

Sotsiaaldemokraatide juhatus koguneb kava kohaselt igal juhul esmaspäeval. «Ma ei eelda, et juhtuks midagi nii pakilist, mis tingiks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse kokkukutsumise nädalavahetusel,» rääkis ta.

Sotsid opereerisid tema sõnul teadmisega, et kutse on esitatud Keskerakonnale. «Kui ma nüüd oma isiklikku arvamust väljendan, siis ma eeldasin, et kutse läbirääkimistele võetakse vastu, mis muidugi ei pruugi viia koalitsiooni loomiseni,» märkis ta.

Seda, et Keskerakonna sees on mõjukaid tegijaid, kes on väga skeptilised ja ei arva, et Keskerakond peaks Reformierakonnaga koalitsiooni moodustama, Mikser enda sõnul teadis. Kuna on aga kõlanud teistsuguseid hääli, kes valitsust soovivad, eeldas sotside eksjuht, et läbirääkimistele üritatakse minna, süübida asjade sisusse ja aru saada, kas on võimalik positsioone lähendada.

«Eks Kaja Kallase teatav kogenematus lõi siin välja: joonistati väga jäigad jooned maha, mis diplomaatias kindlasti ei ole väga tark tegu. Asjale nõtkemalt ja diplomaatiliselt lähenedes oleks olnud võib-olla võimalik ka oma olulisemad valimislubadused koalitsioonileppesse saada,» rääkis Mikser.

Ta märkis, et ennast jäigalt positsioneerides, sisuliselt partnerit juba enne läbirääkimiste algust põlvili suruda üritades ei ole kindlasti võimalik head tulemust saada. «Ma arvan, et siin olnud ka päris olulised vead võitjapoolses taktikas,» ütles SDE juhatuse liige ja ametist lahkuva valitsuse välisminister.

«Kui sul on 34 kohta parlamendis, siis see ei anna sulle õigust valitsust moodustada, see annab sulle ainult õiguse esimesena üritada valitsust moodustada. Siis pead sa ka mõistma, et väiksematel partneritel on täiesti legitiimsed huvid ja ootused, millega tuleb arvestada,» lisas ta.

Keskerakond tõi koalitsioonikõneluste ettepanekut tagasi lükates üheks argumendiks, et neile pole vastuvõetav Reformierakonna soov tõsta tulumaksuvaba miinimum kõigile 500 euroni. Vastuseks küsimusele, kas ka SDE juhatus on seda arutanud ning kas see on vasaktsentristlikule erakonnale punane joon, vastas Mikser eitavalt.

«Meie lõpetasime need valimised viienda kohaga. Meie ei ole läbirääkimistele kutsujad. Enne, kui meile kutse esitatakse, ei hakka me punaseid jooni kuskile tõmbama,» ütles Mikser. «Me oleme kindlasti avatud mõtteid vahetama ja, muidugi, iga pakkumise peale, mis meie suunas peaks tulema, koguneme ja analüüsime põhjalikult läbi, vaatame, milline võimalikest tegutsemisvõimalustest täidab kõige paremini meie valijate ootusi ja siis tegutseme vastavalt.»