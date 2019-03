Mihhail Kõlvart: me ei välista koalitsiooni Reformiga

«Tõepoolest, me otsustasime, et nendel tingimustel ei saa me laua taga istuda – mis ei tähenda, et me oleme loobunud koalitsiooniläbirääkimistest,» sõnas Kõlvart. «Reformierakond otsustab nüüd, kellega nad läbi räägivad ja mis tingimustel.»

Kõlvarti sõnul oli oravate sõnum, et Keskerakonnal ei ole maksuküsimuste sisuliseks arutamiseks mingit võimalust: te olete nõus Reformierakonna seisukohaga – või ärge üldse tulge. «Nii tekkis meil tunne, et üldse milleski ei ole võimalik läbi rääkida: on ainult Reformierakonna positsioon, millega me saame üksnes nõustuda – või ära minna.» Kõlvarti sõnul on 250 miljonit eurot maksev 500eurose sissetuleku laiendamine kõigile lubadus, mille kõrval millekski muuks raha ei jää, ja Keskerakond ei saa näiteks pensione tõsta.

Kõlvart juhtis tähelepanu, et Keskerakonna ja Reformierakonna suhtlusel on olnud peale poliitiliste ka psühholoogilised aspektid. Reformierakond andis nii enne valimisi ja ka vahetult pärast neid signaali, et Keskerakond on nende viimane valik, meenutas ta. Ka Jüri Ratasega kohtudes oli Kaja Kallase positsioon Kõlvarti sõnul selline, et on olemas rida seisukohti, milles Reform ei ole valmis läbi rääkima. «Viimane tilk oli sõnum, et kui te pole nõus meie maksusüsteemiga, siis ärge tulgegi laua taha. See andis signaali, et ettepanek ei olnud tõsine ja sisuline – või et meiega soovitakse meiega läbi rääkida nii, et me peame nõustuma iga Reformierakonna positsiooniga.»