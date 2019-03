Martin Helme koostöö võimalikkusest Keskerakonnaga: me ei ela ka siin fantaasiamaailmas

Riigikogu valimised võitnud Reformierakond tegi kolmapäeval Keskerakonnale ettepaneku alustada võimuläbirääkimisi. Keskerakonna juhatus andis täna teada, et nad ei võta pakkumist vastu, sest oravapartei tingimus, et võimalikel läbirääkimistel tuleb tulumaksuküsimuses arvestada eeskätt nende seisukohtadega, oli keskerakondlastele vastuvõetamatu.

Kas teid üllatas Keskerakonna otsus lükata tagasi Reformierakonna ettepanek alustada võimuläbirääkimisi?

Pigem üllatas mind Reformierakonna otsus kutsuda konsultatsioonidele Keskerakonda, aga mitte Isamaad ja sotse. See, et Keskerakond sinna mina ei taha, on loogiline.

Miks?

Keskerakonna valimistulemus ei olnud see, mida nad soovisid. Juhul kui Keskerakond ja Reformierakond oleksid järgmises riigikogu koosseisus enam-vähem võrdse suurusega fraktsioonid, siis oleks loogiline, et nad teevad kahe peale valitsuse.

Aga praeguses jõudude vahekorras oleks Keskerakond selgelt väiksem vend ja see on ebamugav olukord nende jaoks mitmes mõttes.

Nii palju kui mina olen kursis sellega, mida üks või teine osapool enda ja oma valijate jaoks kõige tähtsamaks pidas, jooksid seal ikka suured käärid sisse.

Lihtsalt oletame, et Reformierakond jääb mängust välja ning Keskerakond pöördub teie poole. Mis oleksid teie erakonna tingimused koostööks nendega?

Me kindlasti ei hakka meedia vahendusel tingimuste üle läbi rääkima.

Selge.

Aga kindlasti nad (Keskerakond – G. B.) peaksid siis ametliku pöördumise tegema, kuigi peab tõdema, et suhtlus erakondade esimeeste vahel käib operatiivsemalt.

Niisamuti oleme kogu aeg öelnud, et me oleme huvitatud valitsusse minekust – tahame ju oma programmi ellu viia. Meie jaoks on kõige tähtsam, et mitte kellega me teeme [koalitsooni], vaid mis on kokkuleppe sisu.

Kindlasti oleme valmis minema konsultatsioonidele, kui asjad esimesest faasist edasi liiguvad.

Mihhail Kõlvart, vene häälte magnet ja eestkõneleja andis täna mõista, et ta ei välistaks koostööd EKREga. Mis on teie mõtted siinkohal?

Mul on raske hinnata Kõlvarti avaldust, sest ma ei näinud otseülekannet pressikonverentsist.

Aga ma arvan, et tõenäoliselt on Keskerakond põhjalikult läbi mõelnud, kuidas nad kommunikeerivad oma valijatele, kelle hulgas on ka palju venekeelseid inimesi, koostöövõimalust meiega.

On selge, et Keskerakonnal on vene tiib ja vene valija. Ja eks nad peavad sellega tegelema. Nii sisemiselt kui ka poliitiliselt laiemalt. Nii et ma panen selle sinna konteksti.

Aga ikkagi. Kuidas teie erakond suhtub vene tiiva olemasollu, kui peaks mingil põhjusel Keskerakonnaga läbirääkimisteks minema?