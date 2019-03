Ratas: koalitsioonipartnerite vahetamine on kahandanud usaldust Reformierakonna suhtes

Seekordses «Esimeses stuudios» küsis saatejuht Anna Pihl Jüri Rataselt muu hulgas, miks keskerakondlased ei usu, et Kaja Kallas on oma ettepanekutes siiras.

Ratase sõnul on viimased paarkümmend aastat näidanud, et Reformierakond vahetab alati valitsuses olles oma partnereid. «Ja see tõesti ei ole ühelegi erakonnale, ma arvan, seda usaldust juurde andnud. Vastupidi – on võtnud,» rõhutas Keskerakonna esimees.