Tanel Kiik: maksupoliitika on homsete kõneluste põhiküsimus

Tanel Kiik rääkis «Ringvaates», et homme koguneb Keskerakonna juhatus koalitsiooni moodustamise võimalusi arutama, kutsutud on ka kõigi kuue fraktsiooni liikmed.

«Meil on raske minna valitsusse niimoodi, et maksureform, mis täna on 63 protsendile inimestest raha juurde, on nüüd olnud justkui ebaõnnestunud, vale, et see tuleb tagasi pöörata, teha ümber, nii öelda Reformierakonna sõnavara kasutades korda teha,» rääkis Kiik Keskerakonna punasest joonest.