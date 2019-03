Ossinovski: kehv valimistulemus on uskumatu

Valitsusesse ei saa te enam ühegi nipiga, ükskõik, kas tuleb RE-KE või KE-EKRE-Isamaa koalitsioon.

No kolmas variant on ka veel, see kolmikliidu variant on olemas.

Oleksite valmis Kaja Kallasega laua taha istuma, kui ta on teinud esimese ettepaneku Keskerakonnale?

Vaadake, poliitika ei ole abielu. Kui siin keegi räägib, et paha lugu, sotsid ja Isamaa ei saa omavahel läbi – jah, meil on ilmavaatelisi erimeelsusi, aga inimestena saame väga hästi läbi. Poliitika on professionaalne tegevus.

Lihtsalt teete näitemängu?

Ei tee. Me oleme Seedriga suhelnud siis, kui oleme ühte meelt, ja siis, kui oleme eri meelt. Väljapoole võib jääda mulje, et inimesed ei mahu ühte tuppa – muidugi mahuvad.

Te loodate, et RE-KE läbirääkimised lähevad vett vedama…

Ei looda. Ma lihtsalt ütlesin, et teoreetiliselt on kolmas variant ka.

Aga te ei usu, et see teostub?

Ma oleksin suhteliselt üllatunud, kui see kaksikliit sündimata jääb. Reformierakonnale on see mugavusliit, pikemas perspektiivis aga ei pruugi neile kasulik olla. Aga lühikeses plaanis on kindlasti. Küsimus on, kes Keskerakond teise viiuli rolli läheb. On kaalukaid põhjusi seda teha, et valimistejärgsest masendusest üle saada, aga Keskerakonna kampaania põhieeldus kukkus läbi. See eeldus oli, et vene poliitikutel pannakse suu kinni ja Jüri Ratas võtab kõvasti eestlaste hääli juurde. Tegelik tulemus näitas, et eestlaste hääli juurde ei saadud ja venelased jäid koju.

Oletame, et kaks suurt ei saa omavahel hakkama ja ei tule ka KE-EKRE-Isamaa. Teie läheksite Kaja Kallasega laua taha?

Laua taha kindlasti. Seda juhatus ka otsustas. Kas me siis ka kokku lepiksime, seda ei oska praegu öelda. Kõnelustele tuleb ikka minna.

Miks te oma autot lumest ei puhasta?

Lund oli palju sadanud ja presidendi juurde oli kiire.

Kellega te nüüd siis suitsu tegemas hakkate käima, kui tahate võimalikku Reformierakonna valitsust kukutama hakata? Tsahknat ju pole enam toeks, Eesti 200 ei saanud riigikokku.