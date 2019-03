Edukaimad e-häälte kogujad said kolmveerandi oma häältesaagist digitaalselt

E-hääletus püstitas järjekordselt absoluutse rekordi – anti enam kui 247 000 häält. See võimalus on omaks võetud kõigi vanusegruppide poolt, arvestades Eesti vanuselist koosseisu on väikseim e-hääletajate osakaal ootuspäraselt vanemate kui 75 aastaste seas – ligi 10 protsenti ning samuti ootuspäraselt suurim e-hääletajate osakaal on vanusegrupis 34-44. Selles vanusegrupis andis ligi kolmandik oma hääle digitaalsel kujul.