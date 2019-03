Riigikohus ei rahuldanud Roy Strideri kaebust vabariigi valimiskomisjoni otsuse peale

Riigikogu liikmed registreeritakse ja valimistulemused kuulutatakse välja pärast seda, kui vabariigi valimiskomisjonile ja riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui kõikide esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused. Riigikogu 2019. aasta valimistega seoses on riigikohtule tänaseks esitatud kaheksa kaebust, millest seitse on lahendatud. Juhul, kui vabariigi valimiskomisjonis lahendatavad vaidlused jõuavad ka riigikohtusse, on riigikohtul nende lahendamiseks aega seitse tööpäeva.