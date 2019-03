Tsahkna: Ratasel pole mõtet minna oravate puudliks

Teie läheksite Ratase asemel koalitsiooni Isamaa ja EKRE-ga?

Ma läheksin kindlasti läbi rääkima. Erakonna töö ei seisne ju töökohtade arvus ministeeriumis, vaid selles, et sa viid ellu oma poliitikat. Sa kas saad oma poliitikat ellu viia paremini nii, et sa oled peaministripartei – selle asemel, et olla Reformierakonna puudel – see ongi see valik.

Jüri Ratas on öelnud, et ei tee koostööd EKRE väärtustega. Tuleb siis nüüd Mart Helme ja ütleb, et muudame oma väärtusi?

2016, kui valitsus vahetus, nägin ma väga leebet perekond EKRE-t ühes ruumis rääkimas, et kooseluseadus on täiesti okei kokkuvõttes – ja need muud teemad ka. Kui EKRE tahab võimule minna – ja nad peaks minema, kui nad mõtlevad oma valijate peale, nad on saavutanud oma tipu praegu –, siis nad muutuvad mõõdukamaks. Isamaaga nad võib-olla lõpuks ühinevad.

Nad kogu aeg eitavad seda.

Täna nad ei saagi jaatada, aga Seeder on ju võtnud selge liini EKRE suunas, EKRE peab muutuma pehmemaks – ja lõpuks küsitakse enne valimisi, et miks meil peab olema kaks sellist erakonda.

Nii et Seeder on viinud Isamaa EKRE-le nii lähedale, et oleks mõistlik ühineda?

Enne järgmisi valimisi kindlasti, kui nad sama liini jätkavad. Tegemist ei ole enam erakonnaga, mida juhtis Mart Laar. Kui Isamaa oleks valitsuses ja EKRE opositsioonis, siis oleks (eraldi olemisel – VK) veel mingi loogika. Kui nad on ühel poolel, kas koalitsioonis või opositsioonis, siis ei ole mingit vahet – EKRE sõidab Isamaast lihtsalt üle.

Kõrvalepõikena: miks teil omal ajal selle avatud rahvuslusega IRL-i juhina omal ajal nii kehvasti läks?

Vaadake, mida on Isamaa rääkinud viimase poole aasta jooksul, siis saate aru, miks kehvasti läks.

Kujutame nüüd ette, et KE ja RE moodustavad ikkagi koalitsiooni, siis jääb EKRE opositsiooni. Mismoodi nad hakkavad end üleval pidama?

Eks nad peavad vinti peale keerama. Nad peavad uuesti üles võtma kõik valusad teemad ja üritama olla rahulolematute erakond. Nad katavad opositsioonis ära ka Isamaa. Nad säilitavad oma toetuse – kui mitte isegi ei suurenda seda.

Kuidas võiks Isamaa end opositsioonis tunda?