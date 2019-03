Keskerakond võib lasta Gräzinil oma nimekirjas Europarlamenti pürgida

Gräzin on öelnud ERRi raadiouudistele, et kandideerib mais toimuvatel EP valimistel Keskerakonna nimekirjas. «Tõenäosus selleks on väga suur. Kui Keskerakond ja mina vaatame elu loogikat, siis oleks see täiesti mõistlik, loogiline ja arukas samm. Kui midagi paha vahele ei tule, siis ma arvan, et nii läheb,» ütles Gräzin, lisades, et põhimõtteliselt on tal Keskerakonnaga kokkulepe olemas.