Eilse poliitikapäeva järel võib öelda, et suur mäng on lahti vilistatud. Reformierakond tegi ametliku ettepaneku koalitsiooniläbirääkimisteks Keskerakonnale. Võimalusest ilma jäänud Isamaa ja sotsid heidavad Reformierakonnale ette mugavust, Keskerakond seevastu annab signaale umbusust Reformierakonna suhtes. Kaadri taga on Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon suures pildis koos, aga seda võib veel väärata Keskerakonnas endas toimuv.