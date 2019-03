Elurikkuse Erakond nõuab e-häälte ülelugemist

«Asusime asja lähemalt uurima ning tuli välja, et esimesel lugemisel polnud allkirja ja seda oleks siis tagantjärgi saanud muuta vastavalt teisele lugemisele. Nii need asjad ikkagi käima ei peaks ning kuna tegemist on ikkagi väga olulise hulga häältega, mis üle interneti anti ja mille ülelugemine ja kontrollimine on sisuliselt võimatu või väga raske, siis siin pole mingit teist variantigi, see asi tuleb kogu rahva ees selgeks teha, kas ja mis seal tehtud on!» ütles Talvik.

Talviku sõnul ei ole Elurikkuse Erakonnal ilmselt midagi suurt võita ja nad ei tee seda ainult enda pärast. «Meie erakonna toimimine sõltub suuresti digiallkirjastamise usaldusväärsusel, sest me hääletame ju asju samamoodi pidevalt CitizenOS platvormil ja seetõttu peab pidevalt jälgima, et IT süsteemide kaudu ei saaks keegi meelevaldselt tulemustega manipuleerida. See on palju suurem skandaal Eesti jaoks, kui pangandus ja dopingud, kui selgub, et häälte lugemisel tulemused ei klappinud. Miks ei olnud esimesel tulemusel digiallkirja, mis oleks kinnitanud, mis kell täpselt need lukku löödi sellisel kujul? Meie ja ma arvan et ka kogu Eesti rahvas tahab sellele küsimusele selget vastust ja ma arvan, et häälte uuesti ülelugemine on siin ainus variant ning selle juures peaks viibima kõikide erkondade ja ka korrakaitse organite esindajad,» rõhutas Talvik.