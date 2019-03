Kallas ootab Rataselt maksuküsimustes paindlikkust

Samas maksuküsimuste osas oli Kallas skeptilisem. «Maksudega on nüüd nii, et valimistulemus ütles väga selgelt, et valija toetab meie (Reformierakonna) ettepanekut, et 500 eurot tulumaksuvabastust oleks kõigile ja sealt edasi ühetaoline maksusüsteem,» märkis ta.

Ratas ütles enne Kallasega kohtumist, et kui Reformierakond on tõesti nõus loobuma oma seisukohast tulumaksuküsimuses, siis saab koalitsiooni loomist edasi arutada. Samas on Ratase sõnul ka palju neid arvamusi, et Reformierakonna ettepanek alustada Keskerakonnaga koalitsioonikõnelusi on lihtsalt tehtud petteks, et alustada läbirääkimisi Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega.