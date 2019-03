Kaju: Keskerakond peab nüüd tegema strateegilise otsuse

Kaju hinnangul on Keskerakonnal praegu kõige olulisem analüüsida, mis nendega valimistel juhtus – ja missugune strateegia annab neile võimaluse järgmistel valimistel pretendeerida valimisvõidule. Siit omakorda tulenevad otsused koalitsioonivariantide ja poliitika sisu asjus: missugust poliitikat nad peavad ajama, et olla järgmistel valimistel olla konkurentsivõimeline.

«Neil ilmselt ei ole täna vastust,» tähendas Kaju. »Analüüsimiseks on vaja kindlasti aega. Ja on igati loomulik, et selle peale mõtlevad.» Ta lisas, et Reformierakonnaga tehtav valitsus annab lihtsamini võimaluse pälvida alguses ühiskonna eliidi toetus. Kindlasti riskantsem on aga Kaju sõnul koalitsiooni tegemine EKRE ja Isamaaga, kahe rahvusliku ja väga konservatiivse erakonnaga.