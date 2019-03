Jaak Madison oravate ja Keskerakonna võimalikust liidust: see oleks Reformierakonna valija petmine

Keskerakonnal on Madisoni arvates nüüd otsustamise hetk. «Kas anda Reformierakonnale võimalikult palju järgi või kasutada ära ideaalset võimalust ja pressida neilt välja ükskõik mida,» selgitas ta Postimehele. EKRE poliitiku arvates lähevad keskerakondlased kindlasti teist teed pidi.

Samal ajal peab Keskerakond arvestama sellega, et kui nad praeguse koalitsiooniga kaotasid suurel hulgal vene hääli ja said valimistel seetõttu kehva tulemuse, siis koalitsioon Reformierakonnaga nende olukorda paremaks ei tee, uskus Madison. «Seega on neil mõttekoht, millist liini nad tahavad ajada.»