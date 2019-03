Seeder valmistub läbi rääkima Helme ja Ratasega

Täna hommikul saates «Otse Postimehest» väljendas Seeder pahameelt, et valimised võitnud Reformierakonna juht Kaja Kallas peab sisuliselt kahtesid läbirääkimisi korraga: nii Keskerakonnaga kui ka Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega. Päeval sündis Reformierakonna otsus teha ettepanek kutsuda läbirääkimiste laua taha Keskerakond. Jüri Ratas, Keskerakonna esimees, on reageerinud ettevaatlikult. Ta on teatanud, et kohtub täna õhtul Kaja Kallasega, et seda ettepanekut arutada. See ei kõla nagu vaimustus võimuliitu pääsemise pärast, aga varem on Ratas väljendanud, et teeb kõik selleks, et tema juhitav erakond kuuluks võimukoalitsiooni. Esimene huvi kohe pärast valimistulemuste selgumist Reformiga valitsusse minna oli aga leige, nagu sõnastas valimistejärgsel hommikul Ratase büroo juht, keskerakondlane Tanel Kiik.