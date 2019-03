Yana Toom: peame lähtuma sellest, millises koalitsioonis saame täita oma valimislubadusi

«Me teame, et ettepanek tuli, aga muidugi me peame lähtuma sellest, millises rollis millises koalitsioonis me saame täita suuremas osas oma valimisplatvormi lubadusi. See on peamine antud kontekstis,» kommenteeris Toom Reformierakonna esimehe Kaja Kallase tänast ettepanekut teha Keskerakonnale ettepanek koalitsiooniläbirääkimisteks.

«Mina oma agendaga ikka tunnetasin väga selgelt, et kõik asjad, mille eest mina seisan, on punaseks jooneks Reformierakonnale,» märkis Toom. Konkreetseid näiteid Toom välja tooma ei hakanud, põhjendades seda võimaliku karuteene tegemisega läbirääkijatele.

«Kompormisse tuleb teha, aga neid tuleb teha kõigi. See ei ole mõeldav, et Suur Peeter ütleb, et teeme nii, nii ja nii. See ei ole mõeldav ning see ongi see, mis nõuab, et iga partner astub sammu või paar sammu tagasi.»

«Ausalt öeldes ega suurt usaldust Reformierakonna vastu ju ka ei ole. Kui me vaatame nende endist käitumismustrit. Nii et elu näitab,» kommenteeris Toom.