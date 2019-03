Seeder kardab, et Kaja Kallas veab Isamaad ninapidi

Olete Reformierakonna esindajatega kohtunud juba kaks korda, mis on ühisosa, missugused on erimeelsused?

Läbirääkimisteks nimetada on seda ehk palju, aga konsultatsioonid on alanud. Oleme rääkinud teemadest, mis meid seovad, ja neist, milles meil on erinevad seisukohad. Samal peab Reformierakond teisi läbirääkimisi: mitte ainult meie ja sotsiaaldemokraatidega, vaid ka Keskearakonnaga.

Kuidas te end tunnete olukorras, kus alguses oli esimene eelistus kolmikliit – ja siis äkki ka Keskerakond?

See start ei ole osapooltest küll kindlustunnet tekitanud: pidada paralleelselt kahe võimaliku koalitsiooni läbirääkimisi. Usalduslikku olukorda see ei loo.

Nii et te kardate, et Kaja Kallas veab teid ninapidi?

No jah, kui esimene selge sõnum oli ju, et esimene eelistus on kolmikliidu loomine – ja mõne tunni jooksul lisandus Keskerakond. Nüüd on läbi räägitud nii ühe kui ka teise poolega. See tekitab arusaamatust, mis tegelikult nende eelistus. Ega ma tea, millest see on tulnud: kas sellest, et Reformierakond on sisemiselt lõhenenud. Võib-olla on see soov teha vähempakkumist: et kes on vähenõudlikum – või on see lihtsalt trikoovoor, et meie võitsime valimised. Ma ei tea.

Missugused pakkumised on teile tehtud?

Mitte mingeid pakkumisi pole tehtud, nii konkreetseks pole läbirääkimised läinud. Meie oleme valmis tulema läbirääkimiste laua taha, kui meile ettepanek tehakse. Meie ei välista läbirääkimisi kellegagi.

Kaja Kallas on kogu rääkinud kolmest punasest joonest: maksud, haridus, kodakondsus. Mismoodi tunnete end olukorras, kus hakkaksite koos Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatidega ehitatud süsteemi koos Reformiga ümber tegema?

Maksudega selle koha pealt probleemi ei ole. Ühesugune 500eurone tulumaksuvabastus kõigile on võimalik, küsimus on ainult, kust leitakse riigieelarveline raha, missugused on katteallikad. Meie taha selle elluviimine ei jää. Küll aga on meil erimeelsus, mis puudutab tulumaksuvabastuse sidumist lastega arvuga peres, mis on Isamaa programmiline seisukoht mitmeid valimisperioode. Praegu ta kehtib teatud ulatuses. Reformierakond selliseid maksusoodustusi ei toeta. Aga muus osas meil maksupoliitika asjus märkimisväärseid erimeelsusi ei ole.

Nii et tagurpidi astmelise maksusüsteemi, mis praegu on, olete valmis koos Reformiga tagasi pöörama?

See on ju Isamaa seisukoht olnud ka varem. Praeguses koalitsioonis lihtsalt ei leitud seda raha, et teha 500 eurot maksuvabaks kõigile ühetaoliselt, ja siis tehti madalapalgalistele see soodustus. Nii et see ei olnud põhimõtteline hoiak.

Keskerakonnale oli see põhimõtteline.

Keskerakonnale oli, aga täna me räägime Isamaa ja Reformierakonna seisukohtadest. Siin on meil võimalik kokku leppida. Küsimus on, kust sellele kate leida, aga ideoloogilist erimeelsust siin ei ole. Maksupoliitikas on meil Reformierakonnaga ligilähedased seisukohad: välja arvatud see tulumaksuvabastuse sidumine laste arvuga peres.

Kodakondsus- ja hariduspoliitikas suuri erimeelsusi ei ole?